經典賽偷點掉3分 林智勝：自己要檢討

經典賽中華隊首戰以7比15敗給以色列，隊長林智勝說：「今天投手比較多狀況，也不是投不好，人家打得很好，都是安打、全壘打，代表他們的打擊能力在我們之上。」

以色列隊成員以美國職棒體系的球員為主，不少有大聯盟經驗，林智勝說「他們根本就是美國第二隊，全部都是美國人，但我也是沒差，不管他是從哪裡來，就是要打」。

前5局以0比6落後，直到第6局林智勝在滿壘時，敲出二壘安打，中華隊才有分數進帳。林智勝說，當時只想打高飛球，至少1分先進來，「確實擊球，球要飛哪裡，我也不知道」。

中華隊大幅落後的情況下，9局下半追回4分。林智勝說，比賽過程中隊友相互提醒，「不要放棄、每一局都有機會」，最後一局才能打出很好的大局。

中華隊在6局追成3比6落後，7局發生致命失誤，對手在滿壘時短打，投手林晨樺傳向一壘時，壘包上沒有人補位。

林智勝表示，當時都守備位置靠近二壘，來不及去一壘補位，也沒想到對手會偷點，「這是我要檢討，守備要更積極」。

擔任中華隊長是否有壓力？林智勝說：「打中華隊一定有壓力，想辦法贏球才是最重要的」。1060307

(中央社)