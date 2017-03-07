通霄鎮農會選舉再生風波

通霄鎮農會選舉風波不斷，獲得多數席次、徐學承陣營中，有意角逐理事長一職的新任理事徐永森遭人檢舉農地使用不符資格，現任總幹事許道坤陣營6日召開臨時審查小組，片面撤銷徐永森的理事資格，並將理事長選舉延到13日，不過此舉遭苗栗縣農業處打臉，直說程序不合，選舉須如期在10日舉行。

(中時)