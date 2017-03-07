部隊長官有司法警察權？司法院否決
軍事審判回歸普通法院審理後，由於軍事案件有其特殊性，國防部提議讓部隊長官有司法警察官身分，軍事機關長官有請求檢察官上訴、直屬長官獨立上訴權等，但司法院今日邀請法官代表及法務部、專家學者開會後，認為國防部建議沒有修改刑事訴訟法必要加以否決。
司法院今日召開「軍事審判法修正施行後國防部對刑事訴訟法修正建議諮詢會議」，由刑事廳蘇素娥廳長主持，邀請國防部、法務部、法官代表及專家學者，逐一就國防部建議修正之條文規定共同討論研商，以凝聚共識。
國防部建議將部分軍事審判法之規定，納入刑事訴訟法之修法參考，包括賦予部隊長官或艦船長之司法警察官身分、直屬長官得獨立為被告或犯罪嫌疑人選任辯護人，並於起訴後得聲請為輔佐人、賦予被告上級軍事機關長官有請求檢察官上訴之權等。
與會代表認為，國防部的建議與刑事訴訟法之規範意旨不合，部分建議事項則可透過「檢察機關辦理刑事案件與軍事機關加強聯繫要點」及司法行政作業的配合，加以因應，因此暫無修正之必要。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。