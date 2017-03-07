部隊長官有司法警察權？司法院否決

軍事審判回歸普通法院審理後，由於軍事案件有其特殊性，國防部提議讓部隊長官有司法警察官身分，軍事機關長官有請求檢察官上訴、直屬長官獨立上訴權等，但司法院今日邀請法官代表及法務部、專家學者開會後，認為國防部建議沒有修改刑事訴訟法必要加以否決。

司法院今日召開「軍事審判法修正施行後國防部對刑事訴訟法修正建議諮詢會議」，由刑事廳蘇素娥廳長主持，邀請國防部、法務部、法官代表及專家學者，逐一就國防部建議修正之條文規定共同討論研商，以凝聚共識。

國防部建議將部分軍事審判法之規定，納入刑事訴訟法之修法參考，包括賦予部隊長官或艦船長之司法警察官身分、直屬長官得獨立為被告或犯罪嫌疑人選任辯護人，並於起訴後得聲請為輔佐人、賦予被告上級軍事機關長官有請求檢察官上訴之權等。

與會代表認為，國防部的建議與刑事訴訟法之規範意旨不合，部分建議事項則可透過「檢察機關辦理刑事案件與軍事機關加強聯繫要點」及司法行政作業的配合，加以因應，因此暫無修正之必要。

(中時)