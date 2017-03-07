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私立振聲高中，繁星成績亮眼。（學校提供）

私立振聲高中，繁星成績亮眼。（學校提供）

私立振聲高中大學繁星推薦成績亮眼，1至3類組共錄取86人，其中有29位學生錄取國立及市立大學，囊括台清交等明星學校，校長劉安國表示，學生表現讓全校師生雀躍不已。

謝艾彤同學錄取台大政治系，呂依凡綠取清大電機系，洪敏翔錄取交大電機系，張雅嵐錄取成大政治系，王意涵錄取政大企管系。

(中時)