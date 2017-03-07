火紅木棉花街道 春暖之際台南賞花去
「林初埤木棉花道的氛圍，果然不一樣」，白河林初埤木棉花道2015年被國外網站，評選為全球15條最美花海街道之一，每年3、4月開花時，吸引大批遊客朝聖，不過，台南許多地方都有專屬的木棉花道，每條花道也都相當有特色，值得民眾探訪。
2015年網友的一張美景照，被西班牙網站Boredpanda評選為全球15條最美花海街道之一，因此打響白河林初埤木棉花道的名號。根據白河區公所統計，目前林初埤周邊木棉花道全長約1.7公里，約有715棵的木棉樹林立，主花道兩旁則占400多棵木棉樹。
近日木棉花逐漸盛開，樹枝上部分綠葉映襯著熱情火紅的花朵，景致相當美麗，已有不少團體遊客、民眾搶先到白河拍照欣賞美景。白河區長譚乃澄表示，林初埤木棉花目前約開花2成，預計下周會陸續盛開，民眾可把握花期，欣賞木棉花海道。
白河區公所11日至4月4日舉辦「2017木棉花季」活動，並準備200株樹苗免費發送給民眾，期盼提升植樹意識。日前木棉樹遭到不明人士削樹皮破壞，白河區公所為幫木棉樹祈福，也準備1000張小卡，在活動期間讓民眾寫下祝福的話語。
除了白河林初埤木棉花道外，台南許多地方也都有木棉花道，其中，將軍區就有多達7條木棉花道，密集程度堪稱台南各行政區之最，雖多為短短3公里的花道，不過，花況都相當不錯，近年來也成為民眾拍攝木棉花的景點之一。
此外，鹽水台灣詩路的木棉道，在月津文史發展協會與居民的改造之下，讓木棉花搭配台灣文學家的新詩，別具一番風味，春暖花開之際，吸引不少民眾前往讀新詩賞木棉花，協會也利用木棉花作為手巾植物染，開發文創商品，帶動地方經濟觀光發展。
(中時)
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