大學繁星放榜 新化、北門高中表現佳
大學繁星今天放榜，新化、北門、善化等社區高中成績都不錯，新化高中83人中有40位錄取國立大學，北門高中總共錄取59人，比去年增加1倍，善化高中報名102人則有77人上榜，超過7成錄取率。
新化高中在繁星推薦入學表現向來優異，錄取國立大學的40人中，其中有一半是台清交成及「中」字輩學校，楊竣硯小六時父親因病去世，為了減輕母親負擔，他就近選讀新化高中，也順利考上台大化學工程系；考上政大會計系的徐琮玹父親是大貨車駕駛，工作繁忙，由姑姑照顧長大，希望以後有好工作可以回報姑姑。
北門高中今年則有59人錄取，國立大學有32人，與去年相比成長1倍，該校學生蔡維倫3年來在校都是排名第一，也順利以70級分考上台大法律系司法組。
(中時)
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