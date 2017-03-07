新竹市民眾活動中心躍上國際　老建築賦新生命

新竹市民眾活動中心將作為「TAC劇場建築國際競圖」比賽基地，讓民眾提出構想，賦予老建築新生命，市長林智堅（中）7日也現場走訪呼籲國內外好手踴躍參賽，讓更多外國朋友認識新竹市。（郭芝函攝）

OISTAT國際劇場組織舉辦的「TAC劇場建築國際競圖」，與新竹市政府合作，首度將基地設於亞洲，選定文昌街與武昌街口、閒置的「新竹市民眾活動中心」作為競圖基地，讓民眾提出創意、設計力構想，賦予老建築新生命，市長林智堅7日走訪，呼籲國內外好手踴躍參賽，讓更多外國朋友認識新竹市。

「內部造型宛如小型古羅馬競技場！」林智堅7日也探訪過去不為人知、「穿牆」銜接鄰近中正台夜市的「密道」，他說，新竹市民眾活動中心歷史悠久，見證市中心發展歷程，過去曾是大新竹地區一流的室內運動場，除辦理重大賽事、商展，甚至還有馬戲團演出，造成轟動，對老一輩的新竹人而言，是個充滿年少回憶的場域。

當地耆老林杉和指出，1960、1970年代，新竹市民眾活動中心利用內、外連通道，串聯中山堂、中正台夜市、國際戲院商圈、三角公園，形成當時大新竹地區最重要的休閒娛樂購物商圈，每逢年節人山人海、水洩不通，更是許多新竹人的兒時回憶。

都發處表示，新竹舊城包括中山堂（今美學館）、民眾活動中心、中正台夜市等，周邊自1827年竹塹建城，就屬新竹核心區，曾是地方仕紳出席的公會堂廣場、休閒草皮、一流室內運動場、停車場，演變成現在閒置空地。

為重新找回新竹市民眾活動中心過往風華，市府與國際劇場組織OISTAT合作，舉辦「第10屆TAC劇場建築國際競圖」，都發處表示，競圖徵件期間即日起至4月22日，首獎獎金5000歐元，競圖成果展5月底將在新竹州廳展出，歡迎大家為新竹市民眾活動中心設計「劇場村落」。

(中時)