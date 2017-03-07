新竹市民眾活動中心躍上國際 老建築賦新生命
OISTAT國際劇場組織舉辦的「TAC劇場建築國際競圖」，與新竹市政府合作，首度將基地設於亞洲，選定文昌街與武昌街口、閒置的「新竹市民眾活動中心」作為競圖基地，讓民眾提出創意、設計力構想，賦予老建築新生命，市長林智堅7日走訪，呼籲國內外好手踴躍參賽，讓更多外國朋友認識新竹市。
「內部造型宛如小型古羅馬競技場！」林智堅7日也探訪過去不為人知、「穿牆」銜接鄰近中正台夜市的「密道」，他說，新竹市民眾活動中心歷史悠久，見證市中心發展歷程，過去曾是大新竹地區一流的室內運動場，除辦理重大賽事、商展，甚至還有馬戲團演出，造成轟動，對老一輩的新竹人而言，是個充滿年少回憶的場域。
當地耆老林杉和指出，1960、1970年代，新竹市民眾活動中心利用內、外連通道，串聯中山堂、中正台夜市、國際戲院商圈、三角公園，形成當時大新竹地區最重要的休閒娛樂購物商圈，每逢年節人山人海、水洩不通，更是許多新竹人的兒時回憶。
都發處表示，新竹舊城包括中山堂（今美學館）、民眾活動中心、中正台夜市等，周邊自1827年竹塹建城，就屬新竹核心區，曾是地方仕紳出席的公會堂廣場、休閒草皮、一流室內運動場、停車場，演變成現在閒置空地。
為重新找回新竹市民眾活動中心過往風華，市府與國際劇場組織OISTAT合作，舉辦「第10屆TAC劇場建築國際競圖」，都發處表示，競圖徵件期間即日起至4月22日，首獎獎金5000歐元，競圖成果展5月底將在新竹州廳展出，歡迎大家為新竹市民眾活動中心設計「劇場村落」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。