陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分

致用高中35位參加繁星計畫，12位錄取頂尖國立大學，15位私立大學，錄取率達80％。（陳淑娥攝）

致用高中陳彥彤（中）錄取中國醫藥大學牙醫學系，劉若蕎（右）如願進入第一志願台大戲劇系。（陳淑娥攝）

大甲高中陳宣瑄國中會考5B入學，用3年時間翻轉成60級分佳績。（陳淑娥攝）

清水高中錄取63位，公立學校38位，佔錄取比例60％。（陳淑娥攝）

中港高中錄取公私立大學共53位，錄取率達74％。（陳淑娥攝）

常春藤高中61人上榜，佔推薦人數85％。（陳淑娥攝）

弘文高中總計錄取93人，國立大學達45人。（陳淑娥攝）

106年度大學繁星推薦入學7日放榜，大甲致用高中創校首位醫科生誕生，陳彥彤錄取中國醫藥大學牙醫學系，3年來沒補過習，自創口訣背國文，專注學習讓她成為常勝軍；大甲高中陳宣瑄會考成績僅5B，但學測拚出60級分，順利進入國立台北教育大學數學暨資訊教育學系，成為全校奮發向上的表率。

陳彥彤會考成績4A++，為落實社區高中政策，捨棄明星學校到致用就讀，上課專注學習，旁人都影響不了她，下了課卻是玩最瘋的一位，完全判若2人，陳彥彤用心學習，在考完學測後別人的心早已飛出窗外，她卻還是努力聽課，讓同學看了都傻眼。

大甲高中陳宣瑄雖以5B入學，高一時還沒上緊發條，高二進入數理班，在同學的壓力下激發了向上的決心，高三更是屬於閉關期，整天泡在書堆衝刺，家管的媽媽告訴她家務事別插手，用心讀書就對了，陳宣瑄用3年時間翻轉自己人生，她說，國中同學看到她上台北教育大學，直呼太驚訝了！

致用高中劉若蕎才華洋溢，熱愛畫漫畫也喜歡音樂，像位小女生搶著看卡通頻道，她曾經把「口香糖」當主角，畫出被腳踩、石頭砸等變形模樣，充滿想像力的她，如願錄取第一志願台大戲劇系。

中港高中今年再創高峰，台、成、清、交、政國立頂尖大學均有學生上榜，錄取公私立大學共53位，錄取率達74%；清水高中錄取63位，公立學校38位，佔錄取比例6成，相較於去年大幅躍進7%；常春藤高中61人上榜，佔推薦人數85%，分別錄取台、成、清、交和牙醫學系；弘文高中總計錄取93人，國立大學達45人，各校成績皆十分亮麗。

(中時)