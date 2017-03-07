陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分
106年度大學繁星推薦入學7日放榜，大甲致用高中創校首位醫科生誕生，陳彥彤錄取中國醫藥大學牙醫學系，3年來沒補過習，自創口訣背國文，專注學習讓她成為常勝軍；大甲高中陳宣瑄會考成績僅5B，但學測拚出60級分，順利進入國立台北教育大學數學暨資訊教育學系，成為全校奮發向上的表率。
陳彥彤會考成績4A++，為落實社區高中政策，捨棄明星學校到致用就讀，上課專注學習，旁人都影響不了她，下了課卻是玩最瘋的一位，完全判若2人，陳彥彤用心學習，在考完學測後別人的心早已飛出窗外，她卻還是努力聽課，讓同學看了都傻眼。
大甲高中陳宣瑄雖以5B入學，高一時還沒上緊發條，高二進入數理班，在同學的壓力下激發了向上的決心，高三更是屬於閉關期，整天泡在書堆衝刺，家管的媽媽告訴她家務事別插手，用心讀書就對了，陳宣瑄用3年時間翻轉自己人生，她說，國中同學看到她上台北教育大學，直呼太驚訝了！
致用高中劉若蕎才華洋溢，熱愛畫漫畫也喜歡音樂，像位小女生搶著看卡通頻道，她曾經把「口香糖」當主角，畫出被腳踩、石頭砸等變形模樣，充滿想像力的她，如願錄取第一志願台大戲劇系。
中港高中今年再創高峰，台、成、清、交、政國立頂尖大學均有學生上榜，錄取公私立大學共53位，錄取率達74%；清水高中錄取63位，公立學校38位，佔錄取比例6成，相較於去年大幅躍進7%；常春藤高中61人上榜，佔推薦人數85%，分別錄取台、成、清、交和牙醫學系；弘文高中總計錄取93人，國立大學達45人，各校成績皆十分亮麗。
(中時)
關鍵字：致用高中
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。