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陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分

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陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分
致用高中35位參加繁星計畫，12位錄取頂尖國立大學，15位私立大學，錄取率達80％。（陳淑娥攝）
陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分
致用高中陳彥彤（中）錄取中國醫藥大學牙醫學系，劉若蕎（右）如願進入第一志願台大戲劇系。（陳淑娥攝）
陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分
大甲高中陳宣瑄國中會考5B入學，用3年時間翻轉成60級分佳績。（陳淑娥攝）
陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分
清水高中錄取63位，公立學校38位，佔錄取比例60％。（陳淑娥攝）
陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分
中港高中錄取公私立大學共53位，錄取率達74％。（陳淑娥攝）
陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分
常春藤高中61人上榜，佔推薦人數85％。（陳淑娥攝）
陳彥彤 致用首位醫科生 陳宣瑄 5B翻轉成60級分
弘文高中總計錄取93人，國立大學達45人。（陳淑娥攝）

106年度大學繁星推薦入學7日放榜，大甲致用高中創校首位醫科生誕生，陳彥彤錄取中國醫藥大學牙醫學系，3年來沒補過習，自創口訣背國文，專注學習讓她成為常勝軍；大甲高中陳宣瑄會考成績僅5B，但學測拚出60級分，順利進入國立台北教育大學數學暨資訊教育學系，成為全校奮發向上的表率。

陳彥彤會考成績4A++，為落實社區高中政策，捨棄明星學校到致用就讀，上課專注學習，旁人都影響不了她，下了課卻是玩最瘋的一位，完全判若2人，陳彥彤用心學習，在考完學測後別人的心早已飛出窗外，她卻還是努力聽課，讓同學看了都傻眼。

大甲高中陳宣瑄雖以5B入學，高一時還沒上緊發條，高二進入數理班，在同學的壓力下激發了向上的決心，高三更是屬於閉關期，整天泡在書堆衝刺，家管的媽媽告訴她家務事別插手，用心讀書就對了，陳宣瑄用3年時間翻轉自己人生，她說，國中同學看到她上台北教育大學，直呼太驚訝了！

致用高中劉若蕎才華洋溢，熱愛畫漫畫也喜歡音樂，像位小女生搶著看卡通頻道，她曾經把「口香糖」當主角，畫出被腳踩、石頭砸等變形模樣，充滿想像力的她，如願錄取第一志願台大戲劇系。

中港高中今年再創高峰，台、成、清、交、政國立頂尖大學均有學生上榜，錄取公私立大學共53位，錄取率達74%；清水高中錄取63位，公立學校38位，佔錄取比例6成，相較於去年大幅躍進7%；常春藤高中61人上榜，佔推薦人數85%，分別錄取台、成、清、交和牙醫學系；弘文高中總計錄取93人，國立大學達45人，各校成績皆十分亮麗。

(中時)

關鍵字：致用高中
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