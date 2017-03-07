學測滿分 武陵高中陳之玄選陽明牙醫系

國立武陵高中學測滿分陳之玄（右一）選陽明牙醫系。（甘嘉雯攝）

國立武陵高中繁星成績亮眼，學測滿級分的陳之玄說，她選擇念陽明牙醫系，不參加第二階段，林依臻因為有看日劇《醫龍》而產生興趣，因此選擇台北醫學大學就讀，蘇禹禎則對語文有興趣，錄取政大英國語文學系。

陳怡廷父母都是牙醫，但她不希望再做牙醫，想做醫生，拓展領域；蘇思蓉則對於急重症方面有興趣，不怕血淋淋的狀況；徐嘉欣原本想念數學系，她跟弟弟差10歲，希望趁念大學前的空檔多陪弟弟。

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