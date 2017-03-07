沙鹿陸橋拆舊匝道 明夜持續封路
沙鹿陸橋改建工程進入第二階段，目前封閉東、西向匝道及機車地下道等進行拆除改建，為維護通行高架橋安全性，採慢車道先行、快車道後行方式，而為配合施工，7、8日夜間23時至次日5時將持續封閉道路，清水警分局呼籲用路人改道行駛。
公路總局指出，沙鹿陸橋自2015年4月開始施工，今年中央主線橋梁已完工，並於春節前完成及開放通行，今明2天夜間將持續配合鐵路斷電封鎖期間，進行「沙鹿陸橋改建工程」之南、北側匝道橋墩4至橋墩5之間，位於鐵路上方各1跨大梁拆除吊運作業，封閉施工區域管制通行。
公路總局表示，為持續推動第二階段施工，已於106年2月7日上午9時起封閉東、西向匝道及機車地下道等，進行拆除改建，為維護用路人通行高架橋安全，決定以專用號誌管制，採慢車道（機車）先行、快車道後行，避免車輛在橋上夾擠機車；西行文明街口、東行文昌街口禁止左轉，20噸以上車輛禁止通行。
封閉道路時，請用路人遵循交維設施指示，行駛及改走替代道路，台灣大道西行車輛行至中山路口右轉中山路接長春路、或左轉中山路接興安路；台灣大道東行車輛行至中華路口右轉中華路接永寧路或左轉中華路接長春路。
(中時)
關鍵字：沙鹿
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