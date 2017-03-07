韓外交部：加強監控中方「反薩德」報復手段

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韓國外交部發言人趙俊赫7日在例行記者會上表示，政府將加大對中國境內反制薩德措施的監控力度，力爭將中方相關措施給韓國企業帶來的損失降到最低。

韓聯社7日報導，趙俊赫表示，政府有關部門正在進行合作，探討中方採取的措施是否違反世界貿易組織（WTO)規定、韓中自由貿易協定（FTA)等國際規則，並且將根據國際相關法規採取適當的應對措施。

趙俊赫表示，韓方將積極利用各種對話渠道，向國際社會宣傳中方反薩措施缺乏正當性，並向中方提出異議。

報導指出，韓國政府和自由韓國黨當天開會決定，將積極探討就中國採取反制「薩德」入韓措施向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。

(旺報)