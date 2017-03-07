高中棒球聯賽硬式木棒組　平鎮高中奪冠

桃園市長鄭文燦接見平鎮高中棒球隊20位選手、3位教練等相關人員，棒球隊也由隊長黃子軒代表將冠軍殊榮獻給市長。（甘嘉雯攝）

素有「台灣春季甲子園」之稱教育部棒球聯賽高中木棒組比賽，平鎮高中以預賽、複賽及決賽12連勝之姿，合計攻下117分，強勢奪下隊史第1座木棒冠軍為勉勵這些棒球小將的努力，桃園市長鄭文燦接見平鎮高中棒球隊20位選手、3位教練等相關人員，棒球隊也由隊長黃子軒代表將冠軍殊榮獻給市長。

鄭文燦表示，平鎮高中在2016學年度已經拿下金龍盃、立德盃、黑豹旗、MAZDA盃台日高中棒球菁英賽等各項冠軍，這次拿下高中木棒聯賽冠軍，幾乎囊括了高中棒球界所有榮耀，堪稱青棒界霸主。

(中時)