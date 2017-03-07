熟齡媽情緒障礙 兒女都怕地雷女王

50歲張姓退休公教人員，中年喪偶又步入更年期，荷爾蒙失調導致失眠、憂鬱等情緒障礙問題，昔日慈母變得暴躁易怒愛嘮叨，兒女嚇得遠離，她也變成足不出戶的宅女，一年來以餅乾或麵包配牛奶等澱粉類高熱量少蔬果等飲食裹腹，造成三高症、糖尿病等纏身。

5年前喪偶，2年前因更年期停經，身心雙重打擊下，張婦的人生由彩色轉為黑白，失眠憂鬱上身不自覺，嘮叨碎念、還易怒、固執難溝通，一雙兒女不勝其擾，兒因此遠赴北部工作，女兒搬出租屋居住，與變成地雷女王的老媽保持拒離。

缺乏家人關懷的張婦陷入惡性循環，變得更鬱鬱寡歡，索性窩在家不出門，餓了就吃餅乾麵包泡麵裹腹。

直到元宵節後，因為外陰搔癢症痛苦難當，到阮綜合醫院急診求助，才開始接受治療。

後來，子女陪著她就醫，施以荷爾蒙等治療後，揮別更年期的困擾，家庭氣氛也逐漸改善。

收治病患的婦產科醫師李永全指出，停經婦女罹患糖尿病者因為女性荷爾蒙分泌少，陰道壁逐漸萎縮，陰道正常分泌物逐漸減少，抵抗力也減弱，亦容易產生陰道炎、尿道炎等感染症狀，並且由於分泌潤滑的液體減少，而造成陰部乾燥，陰道入口變窄，在性生活方面常會抱怨行房疼痛。

而陰部紅腫、黴菌感染陰唇發炎的疾病，此症又多發生在睡眠期間，由於不自覺的搔癢反而造成反覆感染，病況加劇。不過，因糖尿病所致的外陰瘙癢症，只要積極控製糖尿病，瘙癢通常常可以緩解。

李永全表示，更年期婦女不必恐慌，荷爾蒙分泌改變，雖然很多人會有身體、心理精神等不同程度的症狀產生，但個別差異性蠻大的，所以只有少數嚴重到必須吃藥。

他建議，如果發現有身心不適，宜盡快配合婦產科或身心科之治療，避免情況加劇或複雜化；更年期間不算短，婦女除了適當補充荷爾蒙外，飲食習慣也應注意儘量吃的清淡些，應多吃青菜、水果等，避免吃高熱量、高膽固醇的食物，另外，要注重生活型態、運動習慣，長期且規律性的運動才是健康之道。

(中時)