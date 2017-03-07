車城福安宮觀音 睽違60年再遶境

車城福安宮恢復60多年前的傳統，吸引近500人參與觀音佛祖的村莊遶境與返回超峰寺。（周綾昀攝）

車城福安宮為近期的禽流感疫情與經濟低迷，再次請觀音出巡，淨化鄉里與祈求平安。（周綾昀攝）

車城福安宮為近期的禽流感疫情與經濟低迷，再次請觀音出巡，淨化鄉里與祈求平安。（周綾昀攝）

車城福安宮恢復60多年前的傳統，吸引近500人參與觀音佛祖的村莊遶境與返回超峰寺。（周綾昀攝）

福安宮睽違60年的觀音遶境！屏東車城福安宮有靈驗的土地公揚名，還有200多年前從高雄大崗山超峰寺迎回來「淨化」嚴重瘟疫的觀音佛祖，今年重拾傳統，在村莊內遶境，吸引500人共襄盛舉，為近期的禽流感與經濟低迷遶境祈福。

據屏東車城福安宮內部文獻記載，200多年前清朝年間，車城地區曾發生嚴重瘟疫，爆量居民死亡，卻苦於無藥可醫，此時福安宮廟方人員向土地公擲筊詢問該如何解決，土地公指示需請來大崗山超峰寺的觀音，在村莊內的大街小巷遶境即可解，結果村民全不藥而癒，於是決定將觀音長久留貢在福安宮內。

福安宮總幹事曾寶文表示，當時村民感念觀音幫忙「淨化村里」，訂定3年一科於農曆2月19日，開啟為期1星期的扛轎徒步來回超峰寺及遶境，直到1970年代拼洋蔥外銷，居民農忙趕著採收洋蔥，才因人力不足取消遶境，僅留回超峰寺的習俗。

曾寶文說，他發現現代虔誠的信念有逐漸消失的跡象，加上近期禽流感橫行與經濟低迷，決定恢復60年前的觀音遶境傳統，因往昔傳統再次被復興，今日共有近500名居民參與，上午先坐車前往高雄超峰寺，下午再徒步於車城地區大街道遶境。

參與其中的陳先生說，以往曾聽阿公敘述過這神蹟，與北上超峰寺行走1星期，腳磨到長水泡的故事，現在有機會讓年輕力壯的他重拾這傳統，傳承爺爺的意志讓他覺得很光榮。

(中時)