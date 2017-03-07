車城福安宮觀音 睽違60年再遶境
福安宮睽違60年的觀音遶境！屏東車城福安宮有靈驗的土地公揚名，還有200多年前從高雄大崗山超峰寺迎回來「淨化」嚴重瘟疫的觀音佛祖，今年重拾傳統，在村莊內遶境，吸引500人共襄盛舉，為近期的禽流感與經濟低迷遶境祈福。
據屏東車城福安宮內部文獻記載，200多年前清朝年間，車城地區曾發生嚴重瘟疫，爆量居民死亡，卻苦於無藥可醫，此時福安宮廟方人員向土地公擲筊詢問該如何解決，土地公指示需請來大崗山超峰寺的觀音，在村莊內的大街小巷遶境即可解，結果村民全不藥而癒，於是決定將觀音長久留貢在福安宮內。
福安宮總幹事曾寶文表示，當時村民感念觀音幫忙「淨化村里」，訂定3年一科於農曆2月19日，開啟為期1星期的扛轎徒步來回超峰寺及遶境，直到1970年代拼洋蔥外銷，居民農忙趕著採收洋蔥，才因人力不足取消遶境，僅留回超峰寺的習俗。
曾寶文說，他發現現代虔誠的信念有逐漸消失的跡象，加上近期禽流感橫行與經濟低迷，決定恢復60年前的觀音遶境傳統，因往昔傳統再次被復興，今日共有近500名居民參與，上午先坐車前往高雄超峰寺，下午再徒步於車城地區大街道遶境。
參與其中的陳先生說，以往曾聽阿公敘述過這神蹟，與北上超峰寺行走1星期，腳磨到長水泡的故事，現在有機會讓年輕力壯的他重拾這傳統，傳承爺爺的意志讓他覺得很光榮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。