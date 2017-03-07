北大高中首屆拼上台大 張育瑄想成為HERO
大學繁星放榜，新北市立北大高中第一屆，誕生首位台大學生張育瑄，國高中時間，她因看了日劇《Hero》，嚮往劇中檢察官們為了正義努力奮戰，並幫助社會弱勢族群，求學過程雖然志願轉變多次，但在與家人討論後，還是決定選填法律系所，終於如願考上台大法律系。
張育瑄說，國中升學考試時，因數學考得不算太好，選填學校時相當苦惱，在家人鼓勵下，選擇住家附近的北大高中，來到北大高中，與過去就讀私立學校濃烈讀書氛圍不同，學校鼓勵學生獨立自主，也在學校參加模擬聯合國、攝影社等社團與課程，讓自己在繁星推薦更加分。
(中時)
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