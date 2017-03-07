魏如萱勤慢跑 末路狂花登高雄巨蛋
魏如萱的「末路狂花巡迴演唱會」高雄站將在11日登高雄巨蛋，目前門票銷售已過8成，近日為演唱會做體力準備，之前做瑜伽，最近則是愛上慢跑變成習慣，一、兩天不跑就腳癢。
魏如萱「末路狂花巡迴演唱會」演唱會開4面台，還特別訂製輸送帶，讓魏如萱可以不停地跑，她也為此愛上慢跑，一邊跑一邊背歌詞，「我愛上慢跑，之前沒有那麼常跑，現在變成一個習慣，一、兩天不跑就覺得不行，腳癢癢的」。
雖然這場演唱會挑戰開4面台，魏如萱得同時記好走位並背好歌詞，但她卻說不需要提詞機提詞，還率性地說，「我忘詞就忘詞了」。
魏如萱表示，有提詞機雖然會比較有安全感，但沒有一定要看，之前去國外表演或是在台北國際會議中心、小巨蛋也都沒有，不覺得提詞機是一個演唱會必備品。
「末路狂花巡迴演唱會」高雄站，11日將在高雄巨蛋舉行。1060307
(中央社)
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