伏地挺身後胸痛 主動脈剝離險喪命

42歲的阿弘泡茶聊天一時興起閉氣做伏地挺身後，感覺胸口有撕裂感趕緊送醫，血壓飆高，確診為主動脈剝離，手術後脫離險境。

醫師指出，阿弘的狀況屬於A型的主動脈剝離，從肚子往上裂開接近到心臟，由降主動脈往前裂到升主動脈，並往下裂到左總骼動脈，長度將近50公分，情況危急，他們趕緊進行手術，才把阿弘從鬼門關拉回來。

42歲的阿弘在今年1月冷氣團來襲時，和朋友泡茶聊天，阿弘喝了一點小酒後一時興起，閉氣在地上做伏地挺身，先是感覺胸口有撕裂感，後來感覺胸痛、胸悶以及冒冷汗等，到院時血壓一度飆高，經過電腦斷層掃描發現是A型主動脈剝離。

彰化基督教醫院心臟外科主任陳映澄指出，主動脈剝離主要分為A型跟B型，如果升主動脈出現病兆，就是屬於A型，而A型的主動脈剝離患者需要緊急開胸進行升主動脈置換手術，如果沒有及時做手術或是延誤送醫，48小時內的死亡率高達5成以上。

陳映澄說，高血壓是主動脈剝離主要的危險因子之一，許多民眾經常輕忽身體狀況，像是有研究說劇烈的無氧運動會使得身體收縮壓上升30到40毫米汞柱，例如舉重選手在舉重時可能會使得收縮壓瞬間上升到300毫米汞柱，進而造成主動脈剝離的案例。

陳映澄提醒，民眾如果本身有高血壓、主動脈瘤等家族病史或本身是馬凡氏症侯群的患者，就要特別注意自己的身體狀況，以免過度運動造成自身的傷害。1060307

(中央社)