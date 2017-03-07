伏地挺身後胸痛 主動脈剝離險喪命
42歲的阿弘泡茶聊天一時興起閉氣做伏地挺身後，感覺胸口有撕裂感趕緊送醫，血壓飆高，確診為主動脈剝離，手術後脫離險境。
醫師指出，阿弘的狀況屬於A型的主動脈剝離，從肚子往上裂開接近到心臟，由降主動脈往前裂到升主動脈，並往下裂到左總骼動脈，長度將近50公分，情況危急，他們趕緊進行手術，才把阿弘從鬼門關拉回來。
42歲的阿弘在今年1月冷氣團來襲時，和朋友泡茶聊天，阿弘喝了一點小酒後一時興起，閉氣在地上做伏地挺身，先是感覺胸口有撕裂感，後來感覺胸痛、胸悶以及冒冷汗等，到院時血壓一度飆高，經過電腦斷層掃描發現是A型主動脈剝離。
彰化基督教醫院心臟外科主任陳映澄指出，主動脈剝離主要分為A型跟B型，如果升主動脈出現病兆，就是屬於A型，而A型的主動脈剝離患者需要緊急開胸進行升主動脈置換手術，如果沒有及時做手術或是延誤送醫，48小時內的死亡率高達5成以上。
陳映澄說，高血壓是主動脈剝離主要的危險因子之一，許多民眾經常輕忽身體狀況，像是有研究說劇烈的無氧運動會使得身體收縮壓上升30到40毫米汞柱，例如舉重選手在舉重時可能會使得收縮壓瞬間上升到300毫米汞柱，進而造成主動脈剝離的案例。
陳映澄提醒，民眾如果本身有高血壓、主動脈瘤等家族病史或本身是馬凡氏症侯群的患者，就要特別注意自己的身體狀況，以免過度運動造成自身的傷害。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。