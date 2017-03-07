推動港市合一 林佳龍日本橫濱港取經
台中市長林佳龍推動「港市合一」，希望打造台中港成為郵輪碼頭，今天參訪橫濱大棧橋國際客輪碼頭，他說，盼未來可以有橫濱往返台中的郵輪航線，並締結為姊妹港。
率團到日本出席東京國際食品展的林佳龍，今天下午會見橫濱市副市長渡邊巧教，並前往大棧橋國際客輪碼頭參訪，林佳龍在聽取渡邊巧教的簡報後，還邀請日本朋友明年能夠到台中市參加2018台中世界花博。
林佳龍表示，橫濱目前是市港合一，而台中港目前的管轄權歸中央，希望台中港與台中市之間可以加強合作，借鏡橫濱港的經驗，讓舊市區重生，而海港也能轉型。市府盼未來台中港與台中市也能走向市港合一或市港合作方向，朝郵輪遊艇、藍色海洋與近海遊憩方向發展。
林佳龍指出，橫濱港現在發展郵輪經濟，是國際級的郵輪碼頭，一艘郵輪進港就可以帶進數千名旅客，可以帶動地方的經濟，台中港也有這種條件，市府將重新定位台中港各區。
林佳龍認為，台中港南區以工業為主，中區則以三井outlet park為中心，發展成商務觀光特區，北區則從高美濕地到海洋生態館與電力博物館，提供生態觀光遊憩，再搭配雙港輕軌，以海空聯運方式，發展郵輪遊艇與藍色海岸、近海遊憩，這項「台中港2.0」計畫已向行政院提出，盼結合中央跨部會一同發展台中最具潛力的新興地區。
林佳龍表示，台中與橫濱皆為港灣城市，市府盼今後兩市能締結姊妹港或簽署備忘錄，以強化兩港都交流，並期待未來能有橫濱往返台中的郵輪航線，雙方更可進一步締結姊妹港或簽署備忘錄，以強化兩港都交流。1060307
(中央社)
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