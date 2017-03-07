菲反恐戰爭 2個月降伏69名恐怖分子
菲律賓軍方表示，政府軍從今年1月大舉清剿「阿布沙伊夫」恐怖分子以來，迄今已有32名成員被擊斃，另37人投降、被捕或受傷，亦即已降伏69人。
菲律賓西民答那峨島軍區發言人佩丁萊（Joanne Petinglay）今天發布聲明說，這項數據顯示軍方清剿阿布沙伊夫的行動，「處於正確的軌道上」。
佩丁萊指出，根據軍方情報，被擊斃的阿布沙伊夫分子多達32人，但前線士兵僅尋獲14具屍體。
她說，有13名阿布沙伊夫分子被捕、2人投降，另22人受傷。
阿布沙伊夫活躍於菲國西南隅的蘇祿島（Sulu）和塔威塔威群島（Tawi-tawi），估計約有300至400人馬，目前手中握有30餘名菲籍及外籍人質。
菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Ano）於今年1月上任之初，矢言在6個月內瓦解阿布沙伊夫勢力。
佩丁萊相信政府軍可在期限內達成瓦解阿布沙伊夫的目標，她說，「我們不一定要殺光他們。在地方政府與社區的支持下，只要我們消弱他們的戰鬥能力，讓他們無法再四處綁架，就算取得勝利。」1060307
(中央社)
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