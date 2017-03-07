永春高中王允忠 摘星台大外文

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大學繁星金放榜，永春高中第一屆英法雙語實驗班表現亮眼，多人錄取國立大學外文系，王允忠更如願摘星，成為台大外文系學生。

王允忠從小到大念體育班，國中時更打甲組籃球，戰績輝煌，升高中時轉換跑道，改讀語言實驗班，高一時成績不突出，高二起突飛猛進，成績維持在全校前1%。

王允忠受訪表示，他考慮過很多科系，也想過要經商，但對導遊、機師工作有興趣，決定先訓練語言能力，也較有優勢，如願錄取台大外文系。截至開學這段期間，會想精進英文與程式軟體應用。

復興高中美術班黃毓琁錄取台藝大雕塑系，她國中就讀宜蘭縣立東光國中美術班，高中選擇到台北唸書，3年來住學校宿舍，也沒補習，曾一度太累而想要轉回宜蘭，後來在家人、師長鼓勵與關心下，堅持目標。1060307

(中央社)