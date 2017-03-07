拓展海外市場 新北赴日參加食品展

新北市副市長葉惠青（左一）率領新北業者前往日本東京參展，昨與台南市副市長張政源(右一)與新北館參展業者合影。（葉德正翻攝）

搶進日本商場！新北市與日本知名商場AEON九州永旺株式會社合作，新北市伴手禮將在日本商場上架，新北市副長葉惠青也在7日率領新北伴手禮與農產品業者，與高雄等8縣市參加2017東京國際食品展，要讓更多人認識新北優質產品。

葉惠青說，這次到日本參加東京食品展，主要推廣新北在地特色美食，及歷史悠久茶文化，包含結合新北在地食材樹林紅麴的健康西瓜酥、鳳梨酥、三峽碧螺春蛋捲、小麻糬、石碇東方美人茶、石門鐵觀音等，今日東京會場，新北市特色好禮吸引許多買家目光，紛紛主動品嚐新北各項伴手禮及好茶滋味，直呼「一極棒！」。

經發局表示，日本東京食品展自1976年首屆辦理迄今，與德國科隆食品展、法國巴黎食品展並列為全球前三大食品展，前一屆活動吸引7萬6000名買主參與，近9成是日本當地食品通路批發、餐飲服務、製造商與零售業者，海外買主則約9千名，為食品業者開發海外市場的重要平台，本次參展預估可創造3千萬元商機，這次也與九州永旺株式會社商業洽談，讓新北伴手禮在日本大型商場上架，葉惠青說，盼這次合作，深入日本市場，創造更大商機。

(中時)