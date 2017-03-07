藍：蔡英文若「叫小賀」 就該修憲改國號
針對大陸國台辦主任張志軍提出台獨之路走到盡頭就是統一等議題，國民黨文傳會副主委胡文琦今（7）日表示，總統蔡英文如果真的「叫小賀」（台語，意指有膽識、有種），就該推動公投法修憲，改國號、變更疆域。
蔡政府一連串「去蔣化」作為，在胡文琦看來，是為了實踐民進黨台獨黨綱進行暖身；但胡認為，就像前總統陳水扁所說，「台獨，做不到就是做不到、不要自欺欺人！」他批評小英不只不敢像阿扁一樣說實話，還繼續做表面工夫。
胡文琦強調，蔡英文如果真的「叫小賀」，加上民進黨現在已經是全面執政、國會佔有絕對多數，她應勇敢推動「公投法」修憲，改國號、變更疆域，不用遮遮掩掩，只敢用一些小鼻子小眼睛的動作欺騙社會大眾，製造族群紛亂。
「國民黨的兩岸政策基本態度，仍是尊重台灣2350萬人民的自由意志決定。」但胡文琦提到，身為負責任的政黨，必須在人民做出決定前，提供利弊得失供參考，像是藍營始終認為台獨會帶來台海危機，而統一雖是憲法增修條文明定的規範，但也是當前不易實現之目標，因此，維持現狀仍是當下最好選項。
(中時電子報)
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