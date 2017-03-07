趙天麟新經濟列車正式啟動 每周端一道牛肉

趙天麟與各界意見領袖一起宣布新經濟列車啟動。（趙天麟提供）

趙天麟：我已做好最好的準備。（趙天麟提供）

參加民進黨高雄市長初選的立委趙天麟，7日在地標八五大樓景觀台召開記者會，宣布新經濟列車啟動，要傳承謝長廷及陳菊兩位市長的市政目標，即日起要每周端出一道經濟願景牛肉，讓市民知道「我已做好最好的準備」。

趙天麟說「選在這裡啟動新經濟列車，是有傳承意味」因為，1998年謝長廷當選高雄市長時向市民報告「海洋首都」的市政目標，並解決八五大樓無法取得使用執照問題；2010年縣市合併後第一屆高雄市長選舉，陳菊也在八五大樓公布「最愛生活在高雄」政策白皮書。

趙天麟指出，未來翻轉高雄創新經濟的戰略思維在於產業創新、大港經濟與智慧城市等方面，他將邀集學者、業者、專家與超級小市民等共同激盪思維，做為擬定新經濟政策白皮書的參考依據。

未來，每周會推出具體政策牛肉，並舉辦論壇與新經濟市民大會展開請益之旅，深入基層接受各行各業的檢驗，和各個工作領域的小市民展開良性互動。

趙天麟強調，新經濟列車啟動記者會並非宣佈正式角逐初選提名的肇始，這是他推動創新政策理念的起點。民進黨有立意良善的一套遊戲規則，以進行民調方式產生提名人選，希望各個有意角逐者使出渾身解數拿出看家絕活進行政策辯論，大家共同為高雄經濟發展攜手並進。

百餘位學界、中小企業、社團、藝文團體等意見領袖都出席力挺，未來都將是趙天麟市政諮詢的重要對象。

(中時)