董事長樂團、政壇暖男鄧家基、阮昭雄 秀廚藝慶婦女節

阮昭雄議員（左起）、鄧家基副市長、董事長樂團出席美食電商上線記者會。（新視紀提供）

新進品牌電商好食365選在「三八婦女節」前夕，舉辦品牌上線發表會，邀請「樂壇鐵漢」董事長樂團成員阿吉、小白、大鈞，與「政壇暖男」台北市副市長鄧家基、台北市議員阮昭雄等人，同台秀廚藝，利用各種醬料快速料理出一桌好菜，獻給女性友人。

平常給人「搖滾硬漢」形象的董事長樂團，成員都是愛家的好男人，一肩扛起接送兒女上學等家務與責任，而且還「進得了廚房」，個個都是烹飪好手。今天（3月7日）舉行的記者會上，大鈞笑說，董事長樂團應該是台灣樂團中少數「生很多」的，發言直率的他，曾公開表示老婆與2位女兒是他最愛的3個情人，也因為有了妻兒，對食安問題就更為重視。吉董也說，開始下廚是因為小孩想吃，他就得變出來，目前以蛋包飯最受小孩喜歡，製作快速又方便。

白董是成員中最會料理的人之一，擔任料理節目《型男大主廚》導播，多年經驗培養出他製作創意料理的靈感，老婆還會私下拍他下廚的背影，在臉書上大秀恩愛。

記者會上現場也邀請到醬料研製達人、樂庵創辦人翁銘志，分享如何醬料入菜提味，讓忙碌的小家庭或單身上班族在家也能輕鬆享受米其林料理般的美味。

(旺報)