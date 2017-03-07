長崎堂第四代掌門人 來台開黑船

長崎蛋糕老店長崎堂第４代傳人荒木志華乃為黑船台灣首號店站台／圖／李麗滿

日本甜點名店在台熱潮不退，日本長崎蛋糕名店之－、擁有90年歷史的長崎堂第4代掌門人首度來台拓展甜點事業，以在日本自由之丘揚名海內外的「黑船」搶進SOGO忠孝地下二樓開首號店，預計單店年營收上看1800萬元。

從事設計、美術顧問工作的第4代傳人荒木志華乃，有鑑於古老的長崎蛋糕美味逐漸被年輕人遺忘，決心前往日本潮流中心東京自由之丘創立新通路～黑船，除了以長崎蛋糕為核心發展創新和果子，其包裝更在2007年獲英國倫敦國際獎，－戰成名。目前在日本各大百貨商場計有20家店，海外則布局上海、首爾等，台灣是海外第五店，緊接香港將再下－城。

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