桃園市立南崁高中，繁星成績優。（甘嘉雯翻攝）

桃園市立南崁高中，繁星成績優。（甘嘉雯翻攝）

106年度大學繁星推薦7日放榜，南崁高中今年共計有105人上榜，國立大學51人，近五成，不僅是桃園第一，更創下全國第四的新紀錄！該校繁星推薦成績優異，除了國立台灣大學、清華、交通皆榜上有名外，另有多人同時錄取政大、成大、臺師大、中央、中興、中正、中山等頂尖大學，此外，學測榜首蕭宏峻已通過國立成功大學醫學系第一階段甄選，即將成為南崁的首位醫學系學生。

蕭宏峻就讀數理專長班，學測72級分，為市高榜首，加上校排1%，順利通過成大醫學系第一階段的甄選，即將成為南崁首位醫科生。蕭同學以會考5A的優異成績，選擇就近至南崁高中就讀，三年來皆未參加校外補習，每天放學後就到學校的K書中心念書，除學科表現優異外，亦積極參與校內外活動：如參加全國高中數學建模競賽，榮獲銀質獎，還參與了「高中生參與福爾摩沙衛星五號發射計畫」，獲選至美國參加衛星發射，而當醫生則是他從小的夢想。

錄取國立台灣大學會計系的鍾智宇，入學時就明白社區高中繁星推薦的優勢，維持校排名2%的成績，成功錄取台大。智宇說從小受爸爸從商的影響，他嚮往國際化、見聞多廣的職涯，平時英文能力就不錯的他，希望未來以自己的英文能力和專業背景，與國際接軌，發揮一己之長。

錄取國立清華大學的蘇郁淇就讀語文專長班，國中時即學習音樂，決定進入南崁高中就讀普通科，在校成績名列前茅、維持校排1%，沒有放棄音樂的她，偶爾仍會參加校外的音樂比賽，將音樂化為讀書之餘的調劑品，也轉化為繼續努力的動力！蘇同學當初以國中會考3A2B、全國排名約4萬名的成績入學，如今大學學測62級分，全國排名約1萬6000名。

此外，同為校排1%的楊毓芸同學，錄取國立成功大學物理治療學系，畢業於較偏鄉地區的竹圍國中，當初以會考1A4B、全國排名約8萬多名的成績險上南崁高中，經過三年的栽培與努力，大學學測60級分、全國排名約2萬名，更是大幅進步約6萬多名。

校長張祝芬表示，南崁高中的優異表現歸功於全體教師的認真教學、家長會的全力支持以及學校良好的讀書環境，南高除了全力協助學生錄取頂尖大學外，也尊重學生的適性發展，給予學生全力支援。

(中時)