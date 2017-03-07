屏科大校外店家打工低於基本工資 學生怒「吃人夠夠！」
屏東科技大學學生在臉書爆料，校門口有許多店家僱用工讀生，時薪未達基本工資每小時133元，有的甚至還不到百元，完全是壓榨。不少學生也具名檢舉「不良店家」，並到縣府勞工處檢舉，勞工處表示將派勞檢員稽查，若違反勞基法將開罰。
不少屏科大學生，近日來都在臉書社團「靠北屏科大2.0」上討論此議題，有學生表示，校門口壽比路許多店家，時薪竟然只有70要80元，因此發起連署抵制不良店家，包括早餐店、飲料店共近30間店，都被學生點名，學生怒批，「賺學生還壓榨學生，真是吃人夠夠！」
有學生檢舉到勞工處，處方表示，接獲檢舉後會盡速派勞檢員稽查，如果發現違規屬實，會要求店家說明改善並且開罰，後續也將會不定期稽查，保障學生權益。如果學生讀讀遇到不法情事，歡迎打電話檢舉。
屏科大表示，校內工讀薪資一定符合勞基法，校內學校會不定期舉辦工讀安全講座，學生若遇到勞資爭議可通報教官，學校將主動了解，若有違法會提報給勞工處，保障學生權益。
不過也有店家符合基本工資，甚至給得更高，學生也在網路上呼籲要多多到這些店家消費。
(中時)
關鍵字：屏科大
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