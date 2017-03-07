安非他命藏模具 新北檢破跨國走私
跨國毒品走私集團，透過徐姓、黃姓夫妻，將安非他命毒品，藏在鋼製模具中，企圖流入市面販售。檢警依線報，由警方攔阻、搜索，結果逮捕兩人，今天下午移送檢方偵辦。
新北地檢署表示，依據線報指出，新北市新莊徐姓、黃姓夫妻，利用進出口五金電磁碟組名義，挾帶將近100公斤安非他命。
緝毒專組檢察官周懿君，指揮刑事警察局偵四隊會同其他司法機關，6日凌晨在新北市新莊區地區，查獲徐嫌、黃嫌2人，正在搬運內藏有第二級毒品甲基安非他命的鋼製模具，準備利用吊車卸下。
嫌疑人利用不銹鋼模的厚度和重量，阻擋海關X光掃瞄，順利進口安毒，卻將安毒包在高山茶鋁箔包，躲避查緝。
徐姓夫妻辯稱鋼模內僅含電池和銅線圈，要交貨成品是實心鋼體，無法由外部拆卸。但警方發現有鋼模滲出黃色液體，經採樣化驗證實為毒品安非他命陽性反應，警方當場查扣。
鋼製模具被車床切削工廠，以銑床鑽洞，切開鋼製模具，赫然發現藏有安毒。
警方執行搜索，扣得鋼製模具9組，巨大鋼塊實體每組重約為300公斤。以及20包安非他命、殘渣袋、升降機、封裝機、砂輪機等物，扣得毛重約92.14公斤大量毒品，成功阻止流入市面，避免毒害大眾。
遭查扣安毒，市價超過新台幣1億元，徐嫌等2人，今天下午移送新北地檢署偵辦，由檢察官開庭訊問。檢方將持續追查毒品來源。1060307
(中央社)
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