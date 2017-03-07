研究：太常瀏覽社群媒體 令人更覺寂寞
根據一項新的研究，臉書（Facebook）和照片分享網站Instagram雖有助人們與親朋好友保持聯繫，然而花費太多時間在社群媒體卻會使人覺得更加孤單。
英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）心理學家說，花費愈多時間在社群媒體上的年輕人，感覺自己被社會孤立的機率愈高。
發表於「美國預防醫學期刊」（American Journalof Preventive Medicine）的報告指出，花費太多時間瀏覽推特、Snapchat、Reddit和Tumblr等社群媒體「可能引發妒忌情緒，曲解他人擁有較幸福且成功的人生」。
資深研究執筆人米勒博士（Dr Elizabeth Miller）解釋：「我們還不清楚使用社群媒體和感覺社會孤立這兩者出現的先後順序。」
米勒說：「有可能是社會孤立讓年輕人轉而使用社群媒體，或是使用社群媒體的時間增加，使人感覺被真實世界孤立，也可能兩者同時存在。就算是人們先感覺到被社會孤立，花時間上網似乎無法減緩這類情緒，即使是在所謂的社交情境下。」
研究人員發現，每天使用社群媒體超過2小時的受試者，覺得自己被社會孤立的機率是每天瀏覽不到半小時者的兩倍。
研究主筆波利邁克（Brian A. Primack）說：「這是重要的研究議題，因為在年輕人之間，心理健康問題和社會孤立宛如傳染病般普遍。」
這項研究調查了1787名年齡介於19至32歲的成年人，透過問卷判斷他們使用社群媒體的情形，並利用有效的評量工具衡量他們社會孤立的感受。（譯者：中央社劉文瑜）1060307
(中央社)
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