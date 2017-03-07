繁星放榜 苗縣鮭魚回流計畫助摘星

106學年大學繁星推薦入學放榜，苗栗縣各高中共509人如願「摘星」，其中177人錄取國立大學，充分發揮多元入學管道功能為人生築夢，並可見縣府鮭魚回流計畫激勵方案奏效。

106學年大學繁星推薦錄取和篩選結果今天公告，苗栗縣各公私立高中，共有509名學生獲錄取，其中學測成績達74級分同為「縣榜首」3人均如願通過醫學系，建臺高中林延瑋、鍾承叡分別取得國立陽明大學及台北醫學大學醫學系的第二階段面試資格；國立苑裡高中許俊偉則錄取台北醫學大學牙醫系。

除3名學測榜首外，縣府教育處統計，今年大學繁星計畫，另有26人錄取台大、清大、交大、成大及政大等頂尖大學，29名學子中有13人近半數是獲苗栗縣高額獎助學金「鮭魚回流計畫」，選擇留在苗栗就近入學，經過3年栽培，表現出優異實力。

國立苗栗高中今年繁星推薦共有105人金榜題名，錄取人數高居北台灣之冠、全國第3，其中國立大學46人，醫學大學4人，整體成績亮眼且逐年成長；3年前國中會考成績3A2B的張靜汝，高中期間奮力拚搏，學測獲70級分，錄取台大數學系，讓她喜出望外。

私立建臺中學則採菁英策略，報名69人，通過錄取39人，通過率57%，國立大學佔5成，且一口氣有3人通過醫學系，其中林延瑋及劉愷翎的父親均為苗栗名醫，兩人從小耳濡目染，懸壺濟世的理想在心中萌芽，儘管辛苦、責任重大，仍以父為榜樣，要在醫學上展長才；鍾承叡出身公務員家庭，但外公是資深藥劑師，受到外公鼓勵立志習醫，盼延續家傳。

建臺中學校長蔡文堂表示，繁星入學管道對社區高中較有利，學校努力突破制度上的限制，尊重學生適性發展，去年11月就展開一連串的輔導機制，讓有資格參加繁星的同學，利用假日模擬考並分析比對，為學生找出最有利校系，讓繁星成績能在質與量上均明顯進步。

苗栗縣府教育處學管科表示，多年來持續辦理「鮭魚回流計畫」不但鼓勵優秀學子留在本地就近入學，更大幅帶動各校學習風氣，各公私立高中在縣府重點高中如菁英計畫、翻轉計畫及課後拔尖計畫等專款補助支持下，積極加強升學輔導措施，更加強繁星推薦入學的優勢。1060307

(中央社)