去年前10個月 菲每小時1女性受侵犯
婦女節即將到來，菲律賓1個成立迄今已有35年歷史的婦女組織今天發布驚人數據，顯示菲國去年前10個月，平均每62分鐘就有1名女性遭受性侵害。
總部設於奎松市的「婦女資源中心」（CWR）引述警方數據說，去年1月至10月間，計有7037名婦女或女童遭到侵犯，平均約每62分鐘就有1人受害。
CWR說，從2005年到2014年間，警方數據顯示總計發生5萬2453宗性侵案，其中75%受害者是兒童。
在菲律賓總統杜特蒂整頓治安的努力下，國會目前正在討論恢復死刑的可能性，性侵本被建議列入判處死刑的犯行之一。
但CWR執行總幹事喬約‧關（Jojo Guan）表示，菲國政府1999年處決了1名性侵犯，但同年仍有2842名女童受害，死刑顯然未能有效遏阻此類犯罪。
喬約‧關說，經濟能力愈差的女性愈容易受到此類性暴力，受害人也無法負擔昂貴、冗長的司法程序，貧窮受害人難以討回公道。
CWR反對政府恢復死刑，但並未提出降低性侵犯罪的建議。1060307
(中央社)
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