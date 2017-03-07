夫妻吵架 警上門意外發現毒品和槍支
桃園市大溪警分局6日接獲轉報三元一街1民宅有家庭糾紛，員警前往處理，意外發現高姓丈夫持有安非他命毒品，還起出4把槍枝、2顆子彈、吸食器等。偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、移送偵辦。
警方表示，高姓男子因妻子不願借車給予使用，與妻子發生糾紛。員警到場了解狀況的過程中，先在高嫌房間桌上發現1把瓦斯手槍、接著陸續在高嫌住處起出長、短獵槍各1支，和另1支瓦斯手槍、鋼珠彈一罐、子彈兩顆、0.95公克安非他命毒品、玻璃球及吸食器1組。
高男則坦承槍枝、子彈、鋼珠彈、毒品、玻璃球及吸食器1組都是他所持有。但對於槍支、子彈及毒品來源避重就輕。警方除持續深入追查來源外，並於偵訊後將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、移送偵辦。
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(中時)
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