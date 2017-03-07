漸凍人不凍 有三大心法
漸凍人胡庭碩上午受邀到褒忠國中分享他跌跌撞撞的成長歷程，以受助及助人的經驗強調，當自己需要時要適時求助、找對方法才可脫困，而用心觀察周遭，破除心中那道透明玻璃牆，才能幫助需要的人，俾達到共好目標。
27歲胡庭碩雖然身體漸凍，腦袋卻比同儕更靈活，成功創立社會企業，在豐泰文教基金會贊助下到偏鄉演講，褒忠國中校陳昭龍看完他的書《漸凍人生又怎樣？》號召鄰近的龍巖與復興兩小學師生共享好故事。
曾被醫生診斷活不過12歲的胡庭碩，雖然行動困難，坐著輪椅被扛上台，勉力站起來走到台前，尚未開講，便贏得熱烈掌聲，演講中更竭盡所能站著，讓全場師生動容。
他指出，從小走路像企鵝，時常跌倒，高一時還從樓梯摔下來，把兩顆門牙摔斷，不過，很感謝國中小同學天真率直地問他的需求，並把他當一般人，邀他玩木頭人、捉迷藏，高中卻因大家心中的玻璃牆而被孤立，吃足苦頭。
胡庭碩回首跌跌撞撞的來時路，提出「眼睛」、「方法」及「透明玻璃牆」3個關鍵字，要大家以眼睛細觀環境，找對方法解決困難，破除心中那一道透明玻璃牆關懷更多人，這也是走向新人生的三大要領，進而創造共好社會。
平日就時常幫助同學的蔡建豪聽完演講說，要更主動關懷、協助他人。吳明臻很敬佩胡身患重殘，卻樂觀地活出精彩人生。許秀淨佩服胡沒被病魔打倒，勇敢地站在人群頂端的精神。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。