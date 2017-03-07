漸凍人不凍 有三大心法

漸凍人胡庭碩（右）受邀褒忠國中分享漸凍的成長歷程，感動師生，一位爭取時間提問互動。（許素惠攝）

漸凍人胡庭碩受邀褒忠國中演講，該校號召鄰近的復興及龍巖國小師生共享。（許素惠攝）

漸凍人胡庭碩上午受邀到褒忠國中分享他跌跌撞撞的成長歷程，以受助及助人的經驗強調，當自己需要時要適時求助、找對方法才可脫困，而用心觀察周遭，破除心中那道透明玻璃牆，才能幫助需要的人，俾達到共好目標。

27歲胡庭碩雖然身體漸凍，腦袋卻比同儕更靈活，成功創立社會企業，在豐泰文教基金會贊助下到偏鄉演講，褒忠國中校陳昭龍看完他的書《漸凍人生又怎樣？》號召鄰近的龍巖與復興兩小學師生共享好故事。

曾被醫生診斷活不過12歲的胡庭碩，雖然行動困難，坐著輪椅被扛上台，勉力站起來走到台前，尚未開講，便贏得熱烈掌聲，演講中更竭盡所能站著，讓全場師生動容。

他指出，從小走路像企鵝，時常跌倒，高一時還從樓梯摔下來，把兩顆門牙摔斷，不過，很感謝國中小同學天真率直地問他的需求，並把他當一般人，邀他玩木頭人、捉迷藏，高中卻因大家心中的玻璃牆而被孤立，吃足苦頭。

胡庭碩回首跌跌撞撞的來時路，提出「眼睛」、「方法」及「透明玻璃牆」3個關鍵字，要大家以眼睛細觀環境，找對方法解決困難，破除心中那一道透明玻璃牆關懷更多人，這也是走向新人生的三大要領，進而創造共好社會。

平日就時常幫助同學的蔡建豪聽完演講說，要更主動關懷、協助他人。吳明臻很敬佩胡身患重殘，卻樂觀地活出精彩人生。許秀淨佩服胡沒被病魔打倒，勇敢地站在人群頂端的精神。

(中時)