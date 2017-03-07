李愛綺深夜商圈悄露面 捧《艋舺》老大GETA場
金曲台語歌后李愛綺（李嘉）和外籍老公Duke育有一兒一女，平時她除了演出，生活重心大多放在家人身上，今午她在林森北路六條通一家「竹緣」日本料理店悄露面，原來她友人陳孝志盡地主之誼，邀喜愛美食的她品嚐新鮮美味的日式料理。
這家居酒屋背後老闆呂榮輝大有來頭，電影《艋舺》中，馬如龍飾演的角頭老大GETA，本尊就是他。電影大紅後，他當時曾對媒體透露，劇組曾與他打過招呼，特別把他現實生活裡面的綽號「TAKE」倒過來，馬如龍演的其實就是他。61歲的呂榮輝目前在台北市萬華區做都市更新土地買賣之外，新開幕的「竹緣」則是他投資經營的居酒屋。
李愛綺說，和老公Duke都愛好美食，Duke尤其喜歡異國料理，她自己對吃也不忌口，但因為上電視看起來都會比較胖，因此她一直維持在38公斤，也慶幸Duke是TRUE YOGA健身中心總經理，他本身對健身很有研究，她只要一吃多了就趕緊到健身房跑步、做重訓。
她平常忙兩個小孩的事，一週若有兩天能到健身房報到就覺得很幸福，她亦分享，每個女人要趁年輕時勤做運動，讓體質保本，就像她現在如果一個月去健身房兩次，但體能很快就能回復，主要是以前有運動習慣，所以生完小孩也不怕瘦不回來。
(中時)
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