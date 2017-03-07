機場服務評比 桃機獲雙料冠軍

桃機服務品質深獲國際機場協會肯定。(范揚光攝)

國際機場協會(Airports Council International,ACI)公布2016年機場服務品質調查評比，台灣桃園國際機場一舉拿下「運量級距」和「亞太區運量級距」兩項類別雙料冠軍。

機場公司表示，這項調查累積多達60萬份問券，在全球84國進行，是國際上唯一在旅行當日調查的評比，因此最能直接反應旅客使用機場各項設施的滿意度。

經常往返美國的旅客王小姐說，多年來的確感到桃園機場不斷進步，尤其是第一線工作人員親切的服務態度總是讓她印象深刻；不少國外的機場雖然設備較為新穎，但服務人員的素質就不如預期，因此十分肯定桃機的表現。

(中時)