鳳頭蒼鷹受傷無法飛 警即刻救援

警方帶回鳳頭蒼鷹，並連絡農業課協助照顧治療。（大武警分局提供）

大武警分局森永派出所警員日前巡邏時，發現台9線路旁有一隻老鷹疑似翅膀受傷、無法飛翔，因此立即將老鷹帶回派出所，並交由達仁鄉公所農業課照顧治療。

警察不僅要維護治安，對於野生動物也要關心照顧！森永派出所員警林文州、朱偉榮進行巡邏勤務時，發現路旁有一隻猛禽無法振翅高飛，員警前往查看，發現是隻鳳頭蒼鷹，且翅膀可能受傷，為了避免老鷹遭車輛輾過，警車也停在路旁打開警示燈戒護，確認老鷹無法飛行後，也將其帶回派出所中，並聯絡農業課協助照料。

警方表示，當地屬於山區，山羌、穿山甲等保育類動物還算常見，但落難的鳳頭蒼鷹倒是少見。農業課指出，經初步鑑定，鳳頭蒼鷹翅膀有撞擊外傷但不嚴重，治療後如果狀況許可，將會野放重返大自然。

(中時)