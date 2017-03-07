詹啟賢走訪金門，說了「一句話」

詹啟賢（右）今天走訪金門，首站拜會立委楊鎮浯。（李金生攝）

詹啟賢在前金門副縣長顏達仁（左）陪同下尋求支持。（李金生攝）

金門縣長陳福海（右）就金門發展契機與願景，與詹啟賢對談40分鐘。（李金生攝）

詹啟賢致贈「無畏的人生」一書給金門縣長陳福海。（李金生攝）

國民黨主席參選人詹啟賢今（7）日跨海走訪金門，陳福海縣長針對鄉親最關切的醫療、自經區議題及金門發展契機與願景，與他公開對談40分鐘，期待他在2020年當選總統後大力支持。詹啟賢則表示「如果有那麼一天，一句話！」

詹啟賢在前總統府副秘書長賴峰偉等人陪同下訪金，首站拜會立委楊鎮浯時指出，國民黨需要1位適任的黨主席帶領黨走出1條路，若仍因循舊有、傳統思維，換湯不換藥，國民黨不會改變，也不會再獲人民的尊重與肯定，這是他跳出來參選的主因。

詹啟賢以2015年當選民進黨主席的蔡英文，讓社會大眾有「民進黨不同了！」的感受為例指出，黨主席應是可參選總統和有機會勝選的人選，並可整合黨的各方力量，讓黨員與地區願意投入人力及資源支持。賴峰偉也表示，從歷史經驗來看，黨主席與總統候選人若為同1人，如馬英九、蔡英文、陳水扁等人，才有機會拿回政權。

詹啟賢表示，他投入黨主席選舉，是要為年輕人留下1個好的將來，他的競選團隊也以年輕人為主，自己的辦公室總幹事即是39歲的金門大學副教授林政緯，就是要給年輕人機會，並把年輕人的想法帶進競選主軸。

詹啟賢與陳福海縣長則就兩岸醫療專區、自經區議題深入對談，他表示廈門長庚醫院的水準與台灣接近，金門在現階段的IDS整合性醫療之外，應進一步推動讓金門的緊急重症患者，在台灣給付健保的情況下，就近送往廈門長庚醫院，以爭取醫療黃金時效。

陳福海還拿出本屆總統大選時，朱立倫、宋楚瑜均有簽署，但蔡英文未當場簽署的「金門3個發展契機與願景說帖」，希望2020年詹啟賢當選總統後，給予金門大力的支持。詹啟賢則爽快表示：「如果有那麼一天，一句話！」

詹啟賢強調，金門從戰地蛻變為花園城市，如今苦盡甘來、欣欣向榮，應把握發展契機創造金門特有景象，如果離島建設條例可做彈性解釋和處理，金門就大有可為，包括醫療和經貿發展都有可想像的空間。

詹啟賢今天也在前金門副縣長顏達仁的陪同下，拜會金門縣議會和地方重要人士，就金門未來交換意見和尋求支持。

(中時)