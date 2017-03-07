搶奪通緝犯被逮 不忍好心老闆娘擔心

林姓男子因搶奪案被通緝。（呂素麗翻攝）

林姓男子因搶奪案被通緝，兩年前酒後騎單車也被同一位員警開單告發。（呂素麗翻攝）

高雄市34歲林姓男子就業不順，最近好不容易有早餐店老闆娘「阿姨」好心提供工作機會，讓他在早餐店幫忙洗碗賺取生活費，但他卻因搶奪被通緝，上周2被警方逮捕，他大叫一聲「沒救仔（台）」，希望警方別讓「阿姨」知道，不然「阿姨」會擔心。

警方勉勵他有工作要好好珍惜，等司法程序結束後，要振作重新出發。

林男上周2晚上8點多在左營區重愛路騎樓徘徊，看到警方經過，林男眼神卻閃爍不定，警方上前盤查，透過警用電腦系統查詢，發現林男因搶奪案於2月24日遭橋頭地方法院發佈通緝。

巧合的是林男2年前林男因酒後騎腳踏被楊姓員警開單告發，這次又栽在楊員手裡，讓楊員不禁直呼「怎麼又是你！」警訊後，警方將林男解送橋頭地院歸案。

林男供稱，因未住在戶籍地才未收到法院通知，不知道自己遭法院通緝；當時林男一聽到已被發佈通緝時，頓時背貼牆一時腿軟蹲坐在地上，並大叫一聲「沒救仔」；他說，剛找到工作，不希望提供工作機會給他的「阿姨」擔心。

(中時)