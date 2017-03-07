大學繁星放榜，立志中學醫科、台、清、交、成、政大全壘打

繁星成績星光閃閃，校長江澈與金榜題名學生開心合影。（立志中學提供）

大學繁星計畫放榜，高雄市立志中學交出一張星光閃閃榜單，53位學生錄取台大、清大、交大、成大、政大及高醫、北醫、長庚、中國醫學大學等校。

本屆高三畢業生是教育部實施教育會考，國中生以免試入學方式進入高中職就讀的第一屆高中畢業生，繁星上榜53人中有17人，都是由立志中學國中部直升高中部，例如上榜台大的陳冠輔、清大的田晏寧、交大的蔡御辰、政大的李政哲及中國醫科的吳沛玲等都是國中部直升高中部的同學。

6年都在同一所學校學習，又錄取國立大學，學生對這段人生學習歷程都表示對學校及老師的感謝與感恩。

高三時，吳沛玲立下志願要成為「以人為本、懸壺濟世」的中醫師，如今以第一志願上榜了中國醫藥大學中醫學系甲組中西醫雙主修學程，實現自己的人生重要目標，班上同學及師長們都很為他高興。

她表示，家住鳳山，每天都是爸媽接送她上放學，姐姐也是立志國中部直升高中部後上榜高師大的，回想從早到晚都有老師陪伴規畫，不必為補習奔波忙碌的日子，過得很快樂，也很有成就。

上榜台大的陳冠輔，具有低收的身分，在校期間曾經參加科展競賽獲獎，更是學校培育的自然學科競賽選手，但在本次志願選填時，第一志願科系是歷史學系；他說，對於物理、化學這些理科，向來保有高度興趣，但在與導師林秋玫多次討論未來的志向後，發現自己其實更喜歡的是歷史的研究，所以決定選擇歷史系，未來將朝古物研究，成為歷史學者的人生目標邁進。

成大機械的林柏宏，3年前的會考成績是4A1B卻直接選讀立志高中部，遠從林園區來到三民區就讀，柏宏說：「他當時選擇高中時，第一志願就是立志，因為立志中學是他喜歡玩的線上遊戲SF的全國常勝軍」。

立志中學高中部這些年的升學績效都表現亮眼，畢業生中三分之一已由繁星錄取心中理想大學，依此次學測成績統計，高中部評估下一波個人申請入學國立大學榜單將更搶眼。

在教育部的學校發展特色的教育政策下，立志中學於兩年前在高中部成立了「333醫、理工、法商菁英班」，該班專收會考30分30點的學生，全班僅30人的小班制菁英教學。

校長江澈信心十足地說，立志高中部未成立333專班的升學績效就已是有目共睹，培育出醫學系學生，明年即將第一屆畢業的333專班，一定會有比今年更漂亮的成績展現。

(中時)