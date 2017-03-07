鬼遮眼路口 圍牆加變電箱有礙出入
宜蘭縣冬山鄉義成路三段一處交叉路口，因有台電變電所圍牆加上變電箱，長期阻擋車輛進出視線，宛如鬼遮眼路口。台電人員今天初步同意局部修改、移走變電箱。
冬山鄉清溝路301巷與義成路三段交叉口，因有台電順安變電所高聳的圍牆，加上附近又有1個變電箱，長期阻礙行車視線，險象環生。立委陳歐珀今天邀集相關單位前往會勘。
陳歐珀說，這處環境確實會影響當地居民開車出入，影響行車視線，要求台電應該降低圍牆高度，並移動變電箱位置，還給民眾一個安全出路。
居民們說，每次駛出時都被左側的圍牆及變電箱擋住視線，開車開到膽戰心驚。
台電人員說，初步同意外界建議，將把圍牆局部修正，移走變電箱，後續將進一步研議施作方式及時間。1060307
(中央社)
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