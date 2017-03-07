繁星計畫放榜 桃園平鎮育達高中表現亮眼

育達高中學生王孟儒(右起)、臧育瑤、許景筠、古晴雯表現亮眼，順利錄取理想科系。(賴佑維攝)

繁星計畫放榜，桃園市平鎮區育達高中表現亮眼，錄取臺大1人、清大2人、交大1人、成大2人、政大1人、中醫學系1人。其中學生許景筠錄取台大獸醫系，她說，從小養過烏龜、鳥、魚等動物，但母親不喜歡她在家中養小動物。因此選讀獸醫系，將來就能在動物圍繞下工作。

此外學生王孟儒從小接觸園藝，錄取交大生物科技學系，希望將來朝生科等學術研究方向前進。臧育瑤則因為父親、奶奶罹患糖尿病，又認為中醫淵遠流長，錄取中國醫藥大學中醫學系乙組，希望當上中醫師為父親、奶奶看病。古晴雯錄取成大職能治療學系，她說，從小由爺爺奶奶帶大，又曾在早療中心做過志工，覺得自己喜歡照顧老人的工作，希望將來能發揮所長。

(中時)