WBC》韓國難堪 首次舉辦經典賽卻吞二連敗
(台灣時間20:42更新最終結果)2017世界棒球經典賽A組預賽，地主韓國首戰輸給以色列，今第二戰遭遇荷蘭，先發投手禹奎珉，首局就被普洛法(Jurickson Profar)轟出2分炮，第2局又被連續安打再失1分，第6局荷蘭隊又開轟，終場以5比0擊敗韓國，地主韓國苦吞二連敗。
韓國此役派出側投禹奎珉先發，力圖在與荷蘭一戰搶下一勝，不料首局就慘遭長程炮火狙擊，荷蘭首棒打者西蒙斯(Andrelton Simmons)敲出安打後，第二棒的普洛法隨即開轟，率先為荷蘭灌進2分。
第2局荷蘭持續展開攻勢，兩人出局後，外野手歐都柏(Randolph Oduber)擊出安打，西蒙斯又補上一支二壘安，荷蘭再添1分，3局結束取得3比0領先，禹奎珉此役主投3.2局，被擊出6支安打失3分。
6局下半韓國隊第二任投手元鍾玄也遭到狙擊，被捕手利卡多(Dashenko Ricardo)敲安後，又被毆都柏一棒轟出中左外野大牆，荷蘭隊再添2分奠定勝基。
荷蘭先發投手，效力日職軟銀鷹的范登荷克，先發4局展現壓制力，僅被擊出3支安打，無失分表現，第5局荷蘭換上曾在2007年效力過誠泰的威爾登板，2局投球沒有失分，第7局後馬蒂斯、史都夫柏根(Tom Stuifbergen)與范米爾(Loek van Mil)持續封鎖韓國打線，終場荷蘭以5比0拿下勝利。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。