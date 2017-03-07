WBC》韓國難堪 首次舉辦經典賽卻吞二連敗

荷蘭中外野手普洛法，今面對韓國首打席就開轟。(林勝發攝)

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(台灣時間20:42更新最終結果)2017世界棒球經典賽A組預賽，地主韓國首戰輸給以色列，今第二戰遭遇荷蘭，先發投手禹奎珉，首局就被普洛法(Jurickson Profar)轟出2分炮，第2局又被連續安打再失1分，第6局荷蘭隊又開轟，終場以5比0擊敗韓國，地主韓國苦吞二連敗。

韓國此役派出側投禹奎珉先發，力圖在與荷蘭一戰搶下一勝，不料首局就慘遭長程炮火狙擊，荷蘭首棒打者西蒙斯(Andrelton Simmons)敲出安打後，第二棒的普洛法隨即開轟，率先為荷蘭灌進2分。

第2局荷蘭持續展開攻勢，兩人出局後，外野手歐都柏(Randolph Oduber)擊出安打，西蒙斯又補上一支二壘安，荷蘭再添1分，3局結束取得3比0領先，禹奎珉此役主投3.2局，被擊出6支安打失3分。

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6局下半韓國隊第二任投手元鍾玄也遭到狙擊，被捕手利卡多(Dashenko Ricardo)敲安後，又被毆都柏一棒轟出中左外野大牆，荷蘭隊再添2分奠定勝基。

范登荷克今面對韓國，主投4局無失分。(林勝發攝)

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荷蘭先發投手，效力日職軟銀鷹的范登荷克，先發4局展現壓制力，僅被擊出3支安打，無失分表現，第5局荷蘭換上曾在2007年效力過誠泰的威爾登板，2局投球沒有失分，第7局後馬蒂斯、史都夫柏根(Tom Stuifbergen)與范米爾(Loek van Mil)持續封鎖韓國打線，終場荷蘭以5比0拿下勝利。

(中時電子報)