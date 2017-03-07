性侵並狠毆弱智鄰女 已婚男被逮還辯：她愛我

戴姓已婚男子佯稱請飲料，把患有中度智能障礙的鄰女約到廢棄空屋，以繩索綑綁四肢性侵，女子一度頑強抵抗，還慘遭腳踢、掌摑、掄牆，戴男事後還緊咬女子因為愛他不成，撒謊破壞夫妻感情，但女子底褲驗出戴男DNA搓破謊言，桃園地院依強制性交罪判刑8年。

戴男和患有中度智能障礙的32歲女子是多年鄰居，去年6月10日早上7點，見她騎鐵馬行經，藉口「請妳喝飲料」，約她到附近空屋，女子先騎自行車抵達，戴男隨後步行抵達，趁隙拔光女子所有衣物，以繩索捆綁她的手腳。

女子見狀拼命抵抗，大喊：「不要！我要跟我爸爸講！」惱羞成怒的戴男竟狠踹她的肚子和大腿，賞她2個耳光阻止她呼救，還恫稱：「妹妹如果妳跟爸爸講，我打斷妳狗腿！」強逼她口交、性交逞慾，遇到反抗就猛推她的頭去撞牆，性侵得逞。

女子全身髒汙返家被父母發現，逼問下道出受辱經過，連忙帶她驗傷報警提告。戴男矢口否認性侵，辯稱當時在家裡沒出門，沒有看到她，還緊咬女子因為愛他、想當小老婆不成，故意誣陷要破壞夫妻感情，戴妻也證稱丈夫直到近中午才出門，且半小時就回來。

但女子父親反駁證稱早上看到戴男出現在市場，女子底褲也驗出戴男DNA，加上女子指證歷歷，桃園地院依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判處戴男8年徒刑。

(中時)