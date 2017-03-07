桃市圖書館平鎮分館改裝啟用 兒童室如火車車廂

桃園市立圖書館平鎮分館日前進行改裝，其中兒童室採用火車車廂方式，活潑又有趣。(賴佑維攝)

桃園市立圖書館平鎮分館日前進行改裝，7日舉辦閱覽空間改善工程暨老人文康中心完工啟用典禮，估計從原有4萬冊藏書新增至6萬冊。桃園市長鄭文燦表示，圖書分館改裝後，內部空間、設備、動線、氣氛大幅改善，還可扮演小型文化中心。

鄭文燦說，教育部補助300萬元進行圖書館空間改善，市府與區公所則投入1000多萬元進行空間改造。改造後的平鎮分館，1樓設置「玻璃裝置藝術牆」，可呈現在地藝術家作品，並設有「兒童閱覽室」，採火車一節一節的車廂造型，活潑又可愛。

(中時)