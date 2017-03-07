台東天后宮建醮 不肖人士在外偷收費

台東天后宮整建工程完畢，將在4月12日至19日舉辦「啟建金籙慶成祈安清醮大典暨媽祖辰文化節」活動，其中參與建醮活動每人須繳納500元，但有不肖人士打著天后宮建醮名義在外募款、收費，對此天后宮強調，費用僅能到天后宮服務台繳納，並沒有工作人員在外收費，民眾勿上當受騙。

建醮活動從4月7日起豎燈篙，12日至16建醮，科儀由道長吳明府主法，除送火王、立米龍外，還有送水燈、拜天公普渡大會，17日至19日辦媽祖誕辰活動及免費送餐、契子回宮，求平安龜等。文化活動部份有攝影比賽、兒童寫生、歌仔戲及綜藝晚會。

(中時)