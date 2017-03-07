華泰瑞苑墾丁賓館 引進瑞士頂級SPA品牌

華泰瑞苑墾丁賓館引進瑞士頂級SPA，搶攻貴婦市場。（周綾昀攝）

華泰瑞苑墾丁賓館從屏東林管處接手經營已4年，除將昔日「蔣公行館」時代風華重現，今年1月更成為台灣首個引進瑞士頂級SPA品牌的度假飯店，近日也設立多功能園區，新增生態展示館、健身房與親子互動館等，讓到訪的遊客在這裡「森呼吸」。

今年1月試營運的華泰瑞苑SPA，引進瑞士頂級SPA品牌valmont，搭配獨家的蝴蝶式引流手技，與隱身在山林，遺世而獨立的SPA館結合，躍升成新寵兒，華泰瑞苑笑說，才短短營業2個月，卻成為賓館的重要主打之一。

華泰瑞苑表示，以大自然為背景所設計的多功能園區，分室內與室外區，在外頭能體驗陽光輕落身上的悠閒感，加上被綻放艷麗的花朵包圍，愜意無比，室內的生態體驗館，則有ipad互動裝置、生態閱讀區及墾丁地形地質展示空間。

華泰瑞苑說，因墾丁賓館為蔣公行館改建，因此還特別加入歷史沿革展示牆，呈現曾存在這裡的絕代風華，體驗融合當地傳統與現代工法的建築方式，用大片窗景，把墾丁綠林與壯闊景觀盡收眼底，歡迎遊客前往體驗。

(中時)