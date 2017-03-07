為經典賽加油 Selfish Burger推出「完封泡菜」小漢堡
喜愛棒球運動迷有福了!「2017世界棒球經典賽」將於3月6日晚間正式舉行，COMMUNE A7貨櫃屋市集主辦單位將於3月8至9日，於中央廣場同步轉播比賽現況（下雨移置場內帳篷區），現場同步戶外轉播「2017世界棒球經典賽」，包括3月8日下午17時，連鎖餐廳Selfish Burger更推出限定口味「完封泡菜」小漢堡，以美味泡菜漢堡與您一同為中華隊加油。
「Selfish Burger信義貨櫃店」3月9日當天限定販售「完封泡菜」小漢堡，特製漢堡大小如男生拳頭般，先前推出即造成轟動，吸引許多消費者排隊前往，已成為打卡必備小物，此次為中華隊加油特製「完封泡菜」小漢堡，漢堡麵包加入地瓜為原料，內餡夾入美國CHOICE等級原塊牛排用肩胛肉製作漢堡排，佐以韓式泡菜增加爽脆度與口感，一口咬下微辣泡菜與牛肉肉汁在口中混合，一次大滿足。Selfish Burger信義貨櫃店也將於3月8日下午至12日以棒球空飄氣球、球棒、本壘板等背景裝飾貨櫃，充滿濃濃棒球風。
COMMUNE A7貨櫃屋市集將於中央廣場同步直播「2017世界棒球經典賽」，3月8日下午17時30分轉播對戰荷蘭、3月9日17時30分對戰韓國，邀請大家一同觀賽，為中華隊加油。
(中時)
關鍵字：漢堡、COMMUNE A7、棒球經典賽、中華隊
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