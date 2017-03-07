菲總統挑逗國務卿？美影集超展開惹火菲

我要評比

美國影集「國務卿女士」預告片曝光，虛構劇情卻讓菲律賓氣得跳腳，因為劇中「菲國總統」挑逗「美國國務卿」，還因此被揍得鮮血直流。馬尼拉十分不滿，已提出「強烈抗議」。

法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，在「國務卿女士」（Madam Secretary）釋出的最新預告片中，有1幕是飾演「國務卿」的女主角被「菲國非典型的新總統」挑逗之後，朝他的臉賞了一拳，打得他鼻子鮮血直流。

這位「國務卿」說：「我狠狠揍了1位世界領導人，而不是挽回了重要的區域協議。」

菲律賓駐華府使館的聲明指出，已寫信給「哥倫比亞廣播公司」（CBS）「國務卿女士」影集的製作人，要求「採取必要的糾正行動」。

「這麼負面地描繪我國元首，不只讓人質疑菲律賓總統辦公室的可敬度，也詆毀我國處理外交事務的方式。」

預告片的說明雖都以虛構姓名稱呼菲律賓總統，但菲國使館表示，這部影集影射實事。

現實中的菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）曾發表涉及性別歧視和冒犯的言論，屢屢惹來非議。

杜特蒂去年競選總統時，澳洲1名神職人員在監獄暴動中身亡，當時杜特蒂就說，這位神職人員很「美麗」，美到連他都想強暴，因而遭美國與澳洲大使批評。（譯者：中央社鄭詩韻）1060307

(中央社)