富比世指南 台灣6飯店入選旅遊奧斯卡

我要評比

富比世旅遊指南日前公布第59屆評鑑大獎，台北文華東方酒店拿下5星認證，是全台唯一；君悅酒店、台北晶華、香格里拉和W飯店也奪4星。

《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）有旅遊界奧斯卡之稱，前身為《美孚旅遊指南》，多年來以匿名調查的方式，評估國際主要城市中指標性的酒店、餐廳和芳療中心，最後公布5星、4星或是值得推薦名單。

第59屆富比士旅遊指南評鑑大獎日前公布，今年全球共有176間酒店及56間芳療中心獲得5星認證，其中台北文華東方酒店首次獲得飯店和SPA的5星認證，也是全台灣唯一獲得5星認證的業者。

台北文華東方酒店總經理施峻彥(Michael Ziemer)表示，獲得這項國際殊榮的肯定無疑是至高的榮耀，將秉持著文華東方集團經典傳奇的高品質服務，揉合台灣熱情好客的在地精神，繼續努力提供完美服務。

日前國際好萊塢巨星休‧傑克曼（Hugh Jackman）來台宣傳電影羅根時也曾經下榻台北文華東方酒店，其他入住過的名人包括瑪丹娜（Madonna）、全智賢、舒淇、宋仲基、范冰冰等。

根據第59屆富比士旅遊指南評鑑大獎名單，台灣今年還有4家業者入圍4星，分別是台北君悅酒店、台北晶華酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店、台北W飯店，晶華酒店旗下沐蘭Wellspring Spa，也獲得4星認證。

除了5家獲得星級認證的飯店業者，位在信義區的寒舍艾麗酒店，則被評選為值得推薦名單。

富比士旅遊指南評鑑項目超過500多項，除了設施，服務品質更是備受重視的一環。1060307

(中央社)