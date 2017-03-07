習近平：經濟數據造假 此風不可長

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中國大陸國家主席習近平今天出席全國人大會議遼寧省代表團會議。他對中共遼寧省委書記李希提到，遼寧地方經濟數據大幅灌水時插話說，數據造假「此風不可長，必須堅決剎住」。

新華社報導，習近平上午出席中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議的遼寧省代表團會議，並在出席代表發言時，不時插話作出指示。

李希在會中指出，遼寧省曾存在嚴重的經濟數據弄虛作假惡劣風氣。其中，有一個鎮1年財政收入僅人民幣160萬元，最後上報成2900多萬元；另有一個市，規模以上企業只有281家，卻上報成1600多家。

報導說，習近平聽到這些數據時當即插話說，「此風不可長，必須堅決剎住」。

李希隨即接話說，遼寧全省要從「講政治」的高度認識、整治弄虛作假的惡劣作風，「堅決擠壓水分，做實經濟數據」。

習近平並詢問李希遼寧目前還有多少貧困人口，李希回答還有50萬人。習近平隨即說，脫貧攻堅一定要「扎扎實實」，時間表就是訂為2020年實現全面建成小康社會，還有幾年時間。「不要脫離實際隨意提前，這樣的提前就容易摻水（有虛假成分）」。1060307

(中央社)